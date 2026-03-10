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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Venet, Zams

ORF IIIStaffel 1Folge 216vom 10.03.2026
Harrys liabste Hütt'n: Venet, Zams

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 216: Harrys liabste Hütt'n: Venet, Zams

26 Min.Folge vom 10.03.2026

Wenn Harry Prünster in seiner Tiroler Heimat unterwegs ist, führt der Weg diesmal nach Zams auf den Venet. Zwischen Kas- und Kirchtagskrapfen, zwei Wirtinnen aus Dresden und jeder Menge Tiroler Schmäh wird gekocht, geratscht und geschlemmt. Hoch oben auf 2.212 Metern trifft Harry schließlich einen Koch und einen Schokolatier, die aus Bergminze, Zwetschken und Grauvieh-Milch süße Gipfelmomente zaubern. Tirol – charmant, köstlich und garantiert nicht kalorienfrei. Bildquelle: ORF

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