Harrys liabste Hütt'n: Am Kaunertaler GletscherJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 202: Harrys liabste Hütt'n: Am Kaunertaler Gletscher
Auf 2.750 Metern, am jüngsten Gletscher Österreichs, erlebt Harry Prünster Hüttenleben mit Herz und Höhenluft: Am Kaunertaler Gletscher trifft er leidenschaftliche Gastgeber und echte Originale. Im Gletscherrestaurant Weissee verwöhnt Eugen Larcher mit süßen Mehlspeisen – und erzählt von Almen über den Wolken und Skibetrieb bis in den Juni. Auf der Ochsenalm hat sich Christian Hanny, einst Küchenchef im Krankenhaus Zams und Rettungssanitäter, seinen Traumarbeitsplatz geschaffen. Und im traditionsreichen Gepatschhaus – der ältesten Alpenvereinshütte Österreichs von 1873 – kocht Luzia Ragg deftige Klassiker wie Schweinsbraten und Kaiserschmarrn, während Schwester Dominika serviert und Bruder Mathias Gäste als Bergführer in die alpine Welt entführt. Bildquelle: ORF
