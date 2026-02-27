Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Am Kaunertaler Gletscher

ORF IIIStaffel 1Folge 202vom 27.02.2026
Harrys liabste Hütt'n: Am Kaunertaler Gletscher

Harrys liabste Hütt'n: Am Kaunertaler GletscherJetzt kostenlos streamen

Harrys liabste Hütt'n

Folge 202: Harrys liabste Hütt'n: Am Kaunertaler Gletscher

25 Min.Folge vom 27.02.2026

Auf 2.750 Metern, am jüngsten Gletscher Österreichs, erlebt Harry Prünster Hüttenleben mit Herz und Höhenluft: Am Kaunertaler Gletscher trifft er leidenschaftliche Gastgeber und echte Originale. Im Gletscherrestaurant Weissee verwöhnt Eugen Larcher mit süßen Mehlspeisen – und erzählt von Almen über den Wolken und Skibetrieb bis in den Juni. Auf der Ochsenalm hat sich Christian Hanny, einst Küchenchef im Krankenhaus Zams und Rettungssanitäter, seinen Traumarbeitsplatz geschaffen. Und im traditionsreichen Gepatschhaus – der ältesten Alpenvereinshütte Österreichs von 1873 – kocht Luzia Ragg deftige Klassiker wie Schweinsbraten und Kaiserschmarrn, während Schwester Dominika serviert und Bruder Mathias Gäste als Bergführer in die alpine Welt entführt. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Harrys liabste Hütt'n
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n

Alle 1 Staffeln und Folgen