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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Die Turracher Höhe

ORF IIIStaffel 1Folge 204vom 03.03.2026
Harrys liabste Hütt'n: Die Turracher Höhe

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 204: Harrys liabste Hütt'n: Die Turracher Höhe

24 Min.Folge vom 03.03.2026

In dieser Sendung nimmt Harry Prünster die Zuseher mit auf Wintertour durch Österreich. Neben Wander- und Ski-Tipps erwarten sie Landschaftsbilder, Hütten, regionale Spezialitäten, Kultur, Wellness und besondere Erlebnisse der Region. Bildquelle: ORF

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