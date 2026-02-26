Harrys liabste Hütt'n: Das Tauferer Ahrntal in SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 199: Harrys liabste Hütt'n: Das Tauferer Ahrntal in Südtirol
25 Min.Folge vom 26.02.2026
In eines der größten Seitentäler Südtirols, in das Tauferer Ahrntal, ist Harry Prünster dieses Mal unterwegs. Am Gipfel des Skigebietes Speikboden steht die Sonnklarhütte, und hier trifft Harry nicht nur Wirt Hans Steger, sondern auch Extrembergsteiger Hans Kammerlander. Beide erzählen ihm von ihrer Verbundenheit zu den Bergen. Mit Tourenski gelangt Harry auf die Knuttenalm wo die Geschwister Michael und Verena Niederkofler ihre Gäste mit regionalen Köstlichkeiten wie den Schlutzkrapfen verwöhnen.
