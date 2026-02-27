Harrys liabste Hütt'n: Die Axamer Lizum, TirolJetzt kostenlos streamen
25 Min.Folge vom 27.02.2026
Nur 30 Minuten von Innsbruck entfernt wartet die Axamer Lizum: rauf aufs Hoadlhaus auf 2.300 Meter, wo Hüttenwirt Jürgen alias "Alm-Öhi" schon bereitsteht. Harry lüftet das Geheimnis der Bärenalm, genießt Sonnenskilauf auf der Sunnalm – und jagt schließlich die Olympiaabfahrt hinunter, direkt zu knusprigen Spare Ribs aus dem Holzofen. Bildquelle: ORF
