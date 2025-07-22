Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Das steirische Apfelland

ORF III
Staffel 1
Folge 39
vom 22.07.2025
24 Min.
Folge vom 22.07.2025

Sportbegeisterte erkunden die reizvolle Region Apfelland um den Stubenbergsee, mit dem Rad oder zu Fuß. Natürlich kann man die Oststeiermark auch von oben entdecken – eine Fahrt mit dem Heißluftballon bietet neue phantastische Eindrücke des hügeligen Landes. Genau das richtige Wohlfühl- und Ferienrefugium für Harry Prünster.

