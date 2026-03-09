Harrys liabste Hütt'n: Eggental, SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 211: Harrys liabste Hütt'n: Eggental, Südtirol
26 Min.Folge vom 09.03.2026
Seine Skitour führte Harry Prünster ins Südtiroler Eggental bei Bozen. Stationen waren die Mayrl Alm in Obereggen mit Jungwirt Mark Eisath und die Baita Gardoné der Brüder Pichler. Im Skigebiet Carezza-Karersee traf er alte Bekannte von der Moosalm. Gemeinsam besuchten sie die Masaré Hütte. Zum Abschluss machte Prünster Halt in Welschnofen bei einer Suppenbar mit regionalen Spezialitäten. Bildquelle: ORF
