Harrys liabste Hütt'n: Koralm am Kristalltrail
Harrys liabste Hütt'n
Folge 41: Harrys liabste Hütt'n: Koralm am Kristalltrail
24 Min. Folge vom 23.07.2025
Harry Prünster wandert auch diesen Sommer durch wunderschöne Gegenden Österreichs und stellt Wanderrouten vor. Traumhafte Landschaften, kulinarische Genüsse, kulturelle Schmankerln, Sport- und Freizeitangebote, gastfreundliche Menschen und extravagante Besonderheiten der Region stehen im Mittelpunkt von „Harrys liabste Hütt’n“. Bildquelle: ORF/Pia Gfrerer/Pia Gfrerer
