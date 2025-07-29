Harrys liabste Hütt'n: Mittelburgenland von Deutschkreutz bis HoritschonJetzt kostenlos streamen
Folge 53: Harrys liabste Hütt'n: Mittelburgenland von Deutschkreutz bis Horitschon
25 Min.Folge vom 29.07.2025
Harry Prünster wandert, reitet und radelt diesmal im sonnigen Mittelburgenland. Ausgangspunkt ist Deutschkreutz, wo er die Buschenschank Schneiderhaus besucht. Weiter geht's zur ungarischen Grenze bei Neckenmarkt, wo ein neues Natura 2000-Gebiet entstehen soll. In Horitschon stellt Harry Prünster den Rotweinlehrpfad vor und wird sich mit Mario in seinem Gasthaus über seine Lieblingsgäste unterhalten. Bildquelle: ORF
