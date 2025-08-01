Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg - DientenJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 62: Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg - Dienten
24 Min.Folge vom 01.08.2025
Harry Prünster ist in diesem Sommer auf dem Salzburger Almenweg unterwegs. Der Weg führt bei seinem 350 Kilometer langen Streifzug durch die Pongauer Bergwelt - mit der einzigartigen Almendichte im Salzburger Land - zu über 120 Almen. Keine gleicht der anderen, und die Wanderer werden überall herzlich empfangen und mit g'schmackigen Almspezialitäten verköstigt. In jeder Sendung wird Harry Prünster verschiedene Etappen und jeweils drei Hütten vorstellen und in der letzten Sendung am 13. September einen Überblick über den gesamten Almenweg geben. Bildquelle: ORF
