Harrys liabste Hütt'n: Schwaz in TirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 119: Harrys liabste Hütt'n: Schwaz in Tirol
Diesmal ist Harry Prünster in seiner Heimatstadt Schwaz und der Region Karwendel unterwegs. Die Weidener Hütte ist die erste Station, hier Ist Thomas Hussl Hüttenwirt. Bei der Speisekarte setzt er auf Nudelgerichte, im Sommer gibt es außerdem viele Schwammerlspeisen und im Herbst Wildgerichte. Harry macht einen Rundgang und stellt Orte seiner Kindheit vor, wie das Rathaus und den Stadtpark. Danach geht es nochmals in die Berge, und zwar auf die Loashütte auf 1645 Meter Seehöhe. Hier ist Koch und Hüttenwirt Werner Wimpassinger vor allem für seine Riesenschnitzel bekannt. Die Kellerjochhütte ist Harrys letzte Station in dieser Sendung, und damit schließt auch die aktuelle Sommerstaffel. Bildquelle: ORF
