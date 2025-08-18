Harrys liabste Hütt'n: Kitzbühel Hahnenkamm, TirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 85: Harrys liabste Hütt'n: Kitzbühel Hahnenkamm, Tirol
25 Min.Folge vom 18.08.2025
Kitzbühel liegt eingebettet von Kitzbüheler Horn und Hahnenkamm in den Kitzbüheler Alpen. Wandern ist eine beliebte Sportart im Sommer. Die Gamsstadt mit seinem ausgeprägten Wegenetz ist dafür bestens geeignet, ob über Blumenwiesen, weite Almgebiete, sanftee Grasberge oder zu wilden Gipfeln. Eine Wanderung auf den Hahnenkamm nimmt Harry sich in dieser Folge vor. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harrys liabste Hütt'n
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0