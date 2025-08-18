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Harrys liabste Hütt'n
Folge 87: Harrys liabste Hütt'n: Am Wallersee, Salzburg
25 Min.Folge vom 18.08.2025
Was Wanderer am Salzburger Land so schätzen: Sanftes Hügelland rund um die Seen, grüne Grasberge, schroffe Felsgipfel und dazwischen malerische Seen. Die Stadt Neumarkt im Flachgau steht für unberührte Natur, Rad- und Wanderwege und kulinarische Abwechslung. Die Ruine Lichtentann liegt auf Harrys Weg zum Wallersee. Im Sommer laden hier mehrere Badeplätze zur Rast und Erfrischung ein. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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