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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Am Wallersee, Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 87vom 18.08.2025
Harrys liabste Hütt'n: Am Wallersee, Salzburg

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 87: Harrys liabste Hütt'n: Am Wallersee, Salzburg

25 Min.Folge vom 18.08.2025

Was Wanderer am Salzburger Land so schätzen: Sanftes Hügelland rund um die Seen, grüne Grasberge, schroffe Felsgipfel und dazwischen malerische Seen. Die Stadt Neumarkt im Flachgau steht für unberührte Natur, Rad- und Wanderwege und kulinarische Abwechslung. Die Ruine Lichtentann liegt auf Harrys Weg zum Wallersee. Im Sommer laden hier mehrere Badeplätze zur Rast und Erfrischung ein. Bildquelle: ORF

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