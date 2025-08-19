Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 89vom 19.08.2025
25 Min.Folge vom 19.08.2025

Im Herzen der Alpen gelegen, ist das Ridnauntal ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Gebirgswelt. Ohne Anstrengung mit der Seilbahn auf den Berg. Gipfelstürmer ziehen sich gute Schuhe an und erklimmen schroffe Gipfel. Ambitionierte Bergwanderer genießen die Ruhe auf ihrem Weg zu den sonnigen Almen. Und alle verbringen gemeinsam mit Harry Prünster einen fröhlichen Nachmittag in den Almhütten!

