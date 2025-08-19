Harrys liabste Hütt'n: Schöckl bei Graz, SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 90: Harrys liabste Hütt'n: Schöckl bei Graz, Steiermark
24 Min.Folge vom 19.08.2025
Der Schöckl ist der „Hausberg der Grazer“. Verschiedene Wege – ein Ziel: das Gipfelkreuz des Grazer Hausbergs auf 1445 m Seehöhe. „Aufigond’ln und obischweb’n“ ist das Motto der Bequeme und Genießer. Die Sportlichen besteigen den Berg dafür gibt’s mehrere Möglichkeiten. Der Kurort St. Radegund liegt vor dem Schöckl und ist unser Ausgangspunkt. Noch ein Stadtrundgang im Luftkurort, bevor wir den Berg erklimmen.
