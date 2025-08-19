Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Nationalpark Hohe Tauern - Mittersill (1/10)

ORF IIIStaffel 1Folge 91vom 19.08.2025
Harrys liabste Hütt'n: Nationalpark Hohe Tauern - Mittersill (1/10)

Harrys liabste Hütt'n: Nationalpark Hohe Tauern - Mittersill (1/10)Jetzt kostenlos streamen

Harrys liabste Hütt'n

Folge 91: Harrys liabste Hütt'n: Nationalpark Hohe Tauern - Mittersill (1/10)

25 Min.Folge vom 19.08.2025

Im Nationalpark Hohe Tauern im Salzburger Pinzgau – an der Grenze zu Nordtirol – liegt in zentraler Lage der Ort Mittersill mit seinem Nationalparkzentrum. Hier befindet sich Harrys Basisstation. In acht Erlebnisstationen, die von einem Naturraum in den nächsten führen, lernt man die außergewöhnliche Vielfalt kennen und verstehen. Von Harrys zweitem Ziel, der Bürglhütte am Fuße des Gaisstein, gibt es einen tollen Ausblick in den Nationalpark Hohe Tauern mit seinen vielen Seitentälern. Im Hollersbachtal hat sich die Senningerbräualm in Senningeralm umbenannt. Ob es dort trotzdem noch Bier gibt, wird Harry herausfinden

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Harrys liabste Hütt'n
ORF III
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n

Alle 2 Staffeln und Folgen