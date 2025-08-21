Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 95vom 21.08.2025
26 Min.Folge vom 21.08.2025

Wandern entdecken und genießen - Harry Prünster führt uns in diesem Sommer wieder als neugieriger Beobachter auf Berge und in Ebenen, zu Seen und durch Hügellandschaften. Harry Prünster entdeckt bei seinen Wandertouren wieder urige Almhütten und gemütliche Berggasthöfe. Bildquelle: ORF

