ORF IIIStaffel 1Folge 96vom 21.08.2025
24 Min.Folge vom 21.08.2025

Mit der Weinebene bieten die Gemeinden Glashütten/Gressenberg, Garanas/St.Anna, Hollenegg, St. Peter und Schwanberg alles rund um Wandern, Wellness und Wein. Dem Wanderer Harry Prünster stehen über 200 km markierte Wanderwege vom Schilchergebiet bis zum Speik-Gipfel der Koralpe (2144 m) zur Verfügung. Harry entscheidet sich vorerst fürs Radeln - vom Berghof in St. Peter geht es von Hollenegg zur Buschenschank Eckfastl. Danach begegnet er am Hauptplatz in Schwanberg dem Ex-Torhüter Gernot Fraydl. Gemeinsam geht die Wanderung zum Hochmoor von Garanas auf 1.300 Metern. Zur Stärkung kehren Harry und Gernot anschließend in der Schirchleralm ein. Entlang der Schwarzen Sulm geht es weiter, und im Wald auf einem bezaubernden Plätzchen trifft Harry auf eine Kegelrunde in der Sulmhütte, die er natürlich fordern wird. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

