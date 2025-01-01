Hart of Dixie
Folge 1: Sweet Home Alabama
41 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Der frischgebackene New Yorker Ärztin Zoe Hart wird das angestrebte Stipendium nicht gewährt. Sie folgt daraufhin notgedrungen dem Angebot eines fremden älteren Herren, der ihr eine Stelle als Ärztin in seiner Praxis anbietet. Diese befindet sich allerdings in einem Provinznest in Alabama. Die Einwohner begegnen der verwöhnten Großstädterin sehr skeptisch, und bald muss sie sich vor der Gemeinde als Mensch und als Ärztin beweisen ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
