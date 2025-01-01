Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Der Wettkampf und die Beziehung

Staffel 1Folge 20

Folge 20: Der Wettkampf und die Beziehung

Zoe ist fest davon überzeugt, dass George und sie füreinander bestimmt sind. Er betrachtet die Sache jedoch eher nüchtern. Unterdessen werden die Pärchenkonstellationen für den Bluebell Battle bekannt gegeben. Das Ergebnis wird von den Beteiligten mürrisch hingenommen: Zoe kämpft an Wades Seite, während George mit Lemon ein Team bildet.

Hart of Dixie

