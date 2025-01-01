Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Junggesellinnen und Jäger

Staffel 1Folge 18
Junggesellinnen und Jäger

Hart of Dixie

Folge 18: Junggesellinnen und Jäger

41 Min.Ab 6

Schlaflose Nächte plagen George: Er fragt sich immer wieder, ob er tatsächlich Lemon und Lavon beim Küssen ertappt hat. In seiner Ratlosigkeit wendet er sich an Zoe und fragt sie um Rat. Unterdessen plant Wade einen Angelausflug, bei dem die Männer Georges Junggesellenabschied gebührend feiern wollen. Magnolia besorgt in der Zwischenzeit einen Stripper, um Lemons Party ins Rollen zu bringen.

