Hart of Dixie
Folge 7: Das Schildkrötenrennen
41 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Zoes Liebesleben ist eine einzige Katastrophe. Das Städtchen Bluebell bietet obendrein nur sehr wenige Möglichkeiten, Männer kennenzulernen - doch dann taucht der smarte Tierarzt Judson auf ... Wade bekommt unterdessen Besuch von seiner Ex-Frau. Die beiden wollen ihre Scheidung nun endlichunter Dach und Fach bringen. Ändert Wade seine Meinung in letzter Sekunde? Lavon und Lemon zeigen währenddessen vollen Einsatz beim örtlichen Schildkrötenrennen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen