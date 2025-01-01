Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7vom 05.01.2026
41 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6

Zoes Liebesleben ist eine einzige Katastrophe. Das Städtchen Bluebell bietet obendrein nur sehr wenige Möglichkeiten, Männer kennenzulernen - doch dann taucht der smarte Tierarzt Judson auf ... Wade bekommt unterdessen Besuch von seiner Ex-Frau. Die beiden wollen ihre Scheidung nun endlichunter Dach und Fach bringen. Ändert Wade seine Meinung in letzter Sekunde? Lavon und Lemon zeigen währenddessen vollen Einsatz beim örtlichen Schildkrötenrennen.

