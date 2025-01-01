Hart of Dixie
Folge 15: Schnee in Bluebell
41 Min.
Zoe ist entzückt, als unzählige weiße Flocken die Dächer des Städtchens Bluebell bedecken. Ganz im Gegensatz zu den abergläubischen Anwohnern, die hinter dem Schnee ein böses Omen. Unterdessen treffen Lavons Eltern in der Stadt ein - der perfekte Zeitpunkt, um ihnen endlich Didi vorzustellen. Doch das Kennenlernen verläuft anders als gedacht. Lemon und George machen derweil große Pläne für ihre Zukunft.
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen