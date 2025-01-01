Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Glaube und Untreue

WarnerStaffel 1Folge 5vom 02.01.2026
Glaube und Untreue

Glaube und UntreueJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 5: Glaube und Untreue

41 Min.Folge vom 02.01.2026

Zoe bietet sich eine einmalige Chance, um endlich mehr Patienten für sich zu gewinnen: Dr. Breeland ist eine Woche im Urlaub und sie hat die Praxis für sich alleine. Leider muss sie jedoch dem hoch angesehenen Pfarrer eine Diagnose übermitteln, die ganz Bluebell in Aufruhr versetzt. Unterdessen bereitet Lemon eine Präsentation für ein Gemeindeprojekt vor - ohne zu wissen, dass ihre Pläne hinterrücks durchkreuzt worden sind ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen