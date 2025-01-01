Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Carpe Diem

WarnerStaffel 1Folge 19
Carpe Diem

Carpe DiemJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 19: Carpe Diem

41 Min.Ab 6

George ist enttäuscht und wütend. Lemon ist mit ihren Lügen und hinterlistigen Tricks zu weit gegangen. Er fragt Zoe, ob sie ihn auf seinem Weg nach New Orleans begleiten möchte. Die beiden kommen sich näher. Unterdessen hat Wade mit Gedächtnislücken nach der letzten Nacht zu kämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen