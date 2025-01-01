Hart of Dixie
Folge 19: Carpe Diem
41 Min.Ab 6
George ist enttäuscht und wütend. Lemon ist mit ihren Lügen und hinterlistigen Tricks zu weit gegangen. Er fragt Zoe, ob sie ihn auf seinem Weg nach New Orleans begleiten möchte. Die beiden kommen sich näher. Unterdessen hat Wade mit Gedächtnislücken nach der letzten Nacht zu kämpfen.
Hart of Dixie
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen