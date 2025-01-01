Hart of Dixie
Folge 21: Notfälle und Notfallübungen
41 Min.
Rose hat die typischen Symptome von Liebeskummer, da ist sich Zoe ganz sicher. Sie vergisst jedoch, dass die Schmerzen im Bauch eine rein physische Ursache haben könnten. Wegen ihrer Fehldiagnose zeigt ihr die Stadt nun die kalte Schulter. Unterdessen versucht Lemon, ihren George mit einem romantischen Abendessen zurückzuerobern. Als Zoes Stiefvater erneut Bluebell besucht, denkt Zoe darüber nach, alles hinter sich zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen