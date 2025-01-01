Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Here You Come Again

WarnerStaffel 3Folge 14
Here You Come Again

Here You Come AgainJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 14: Here You Come Again

41 Min.

Zoes Mutter besucht ihre Tochter zum ersten Mal als Patientin in der Praxis. Die junge Ärztin freut sich darauf, endlich die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu bekommen. Unterdessen erfährt ein erstaunter Brick, dass Lemon bald nach Bluebell zurückkehren wird. Sofort macht er sich an die Organisation einer riesigen Willkommensparty.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen