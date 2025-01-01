Hart of Dixie
Folge 1: Heimkehr
41 Min.
Nachdem sie den Sommer in New York verbracht hat, ist Zoe bereit, wieder in die Großstadt zu ziehen. Doch zuerst gibt es noch einige Dinge in Bluebell zu erledigen: Sie will ihrem Ex-Chef Dr. Breeland ein gutes Zeugnis entlocken und dafür sorgen, dass George die große Dorfparade wieder stattfinden lässt. Sie muss jedoch feststellen, dass sich nicht jeder über ihre Rückkehr freut ...
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen