Hart of Dixie
Folge 10: Der Star der Show
41 Min.
Dr. Breeland ist etwas überfordert mit seiner Assistenz beim örtlichen Cabaret, so dass er kurzerhand Zoe in die Veranstaltung einberuft und ihr eine knifflige Rolle übergibt. Unterdessen beobachtet Lynly die enge Freundschaft zwischen George und Tansy misstrauisch. Sie befürchtet, dass aus der Freundschaft bald mehr werden könnte. Wade scheint es richtig erwischt zu haben, doch warum distanziert sich seine neue Flamme immer mehr von dem attraktiven Herzensbrecher?
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
