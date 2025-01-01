Hart of Dixie
Folge 19: A Better Man
41 Min.
Bei Lavon läuft derzeit alles schief: AnnaBeth ist sauer und auch die Stadt kehrt ihm den Rücken. Ob Zoe es schafft, den Bürgermeister wieder aufzumuntern? Lemon ist unterdessen entrüstet, dass ihre ärztliche Routine-Untersuchung nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert hat. Auf der Jagd nach den perfekten Werten, nimmt sie die Dinge selbst in die Hand. Um sich abzulenken, verabredet sich George mit einer Lehrerin aus der Bibelschule.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen