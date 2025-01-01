Hart of Dixie
Folge 3: Auf Südstaatenart
40 Min.
Um Konfrontationen mit Brick aus dem Weg zu gehen, empfängt Zoe still und heimlich wieder Patienten in Bluebell. Überraschenderweise muss auch George die Dienste der jungen Ärztin in Anspruch nehmen. Unterdessen kämpft Lavon dafür, ein junges Baseball-Team in die Stadt zu bringen. Er braucht dringend Bricks Hilfe, um den Besitzer der Mannschaft von dem Standort zu überzeugen ...
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen