Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Fernbeziehung

WarnerStaffel 3Folge 16
Fernbeziehung

FernbeziehungJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 16: Fernbeziehung

41 Min.

Langsam platzt Zoe und Joel der Kragen: Wie viele Tiefschläge müssen sie noch erleben, bis sie sich in ihrem neuen Zuhause endlich wohlfühlen können? Lemon ist unterdessen mit dem Aufbau ihres eigenen Unternehmens beschäftigt und bittet George um Hilfe. Wie erwartet kommt es zum großen Krach zwischen den beiden - Wade muss schlichtend eingreifen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen