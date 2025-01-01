Hart of Dixie
Folge 16: Fernbeziehung
41 Min.
Langsam platzt Zoe und Joel der Kragen: Wie viele Tiefschläge müssen sie noch erleben, bis sie sich in ihrem neuen Zuhause endlich wohlfühlen können? Lemon ist unterdessen mit dem Aufbau ihres eigenen Unternehmens beschäftigt und bittet George um Hilfe. Wie erwartet kommt es zum großen Krach zwischen den beiden - Wade muss schlichtend eingreifen.
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
