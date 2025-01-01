Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 7
Folge 7: Das Ultimatum

41 Min.

Zoe beobachtet mit Argwohn, wie viel Zeit Joel und Wade miteinander verbringen. Ihr fällt auf, dass Joels Schreibambitionen unter den Treffen mit seinem neuen Kumpel leiden. Natürlich gibt sie Wade die alleinige Schuld an der Schreibfaulheit ihres Freundes. Unterdessen beratschlagen sich George und Lynly, ob sie mit Lavon offen über ihre Gefühle zueinander sprechen sollten.

