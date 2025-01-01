Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

In der Falle

Staffel 3Folge 21
In der Falle

Folge 21: In der Falle

41 Min.Ab 6

Wades Vater Earl braucht weiblichen Rat in Liebesdingen. Wer könnte da besser helfen als Zoe? Die ist überglücklich ob ihrer neuen Aufgabe und platzt vor Tatendrang, als ihr Wade plötzlich einen Strich durch die Rechnung macht. Unterdessen arbeitet Lemon hart am Image des Fancie's, doch all ihre Bemühungen scheinen vergebens.

