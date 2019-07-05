Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 05.07.2019: Die Geisterkutsche
44 Min.Folge vom 05.07.2019Ab 12
Anita ist auf dem Weg zu ihrer Tante und muss ein Stück durch den Wald, als ihr eine junge, ärmlich gekleidete Frau entgegenkommt. Sie hat ein Baby auf dem Arm, ist in Eile und mit blauen Flecken übersäht. Kurz darauf nähert sich eine Pferdekutsche und stoppt neben der jungen Frau. Nach einem Streit und Handgreiflichkeiten entreißt ihr der Mann in der Kutsche das Kind und lässt sie völlig verzweifelt zurück. Da die Frau verletzt wurde, holt Anita Hilfe, doch bei ihrer Rückkehr ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Ob die seltsame Begegnung mit der alten Geschichte von einer Amme zu tun hat, die im 18. Jahrhundert ein Baby aus einem Gutshaus entführt haben soll?
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.