Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 01.02.2019: Folge 8
An ihrem 17. Geburtstag bekommt Nicole von ihren Eltern eine alte Schaufensterpuppe geschenkt. Nicole freut sich riesig, schließlich liebt und sammelt sie skurrile Dinge. Doch seitdem die Puppe im Haus ist, ereignen sich immer öfter unerklärliche Dinge, die Nicole an ihren Sinnen zweifeln lässt: Mal hört sie deutlich, wie ihre Eltern nach Hause kommen, um Sekunden später den Hausflur leer vorzufinden, mal findet sie, nachdem sie kurz ihr Zimmer verlassen hat, ebendort die Schaufensterpuppe komplett zerlegt am Boden vor. Zwei Jahre später, im Jahr 1995, trifft Nicole dann ein schwerer Schicksalsschlag: Völlig unerwartet stirbt ihr Vater Dietmar und hinterlässt eine große Leere bei der Familie. Während ihre Oma Elfriede und ihre Mutter Uschi eher im Stillen trauern, versucht Nicole mit Ablenkung ihrer Trauer Herr zu werden. So auch an jenem Abend, als Nicole alleine mit dem Auto unterwegs ist....