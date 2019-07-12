Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 12.07.2019: Der Todesreiter
42 Min.Folge vom 12.07.2019Ab 12
Der US-Amerikaner Andres ist nach Mälmo in Schweden ausgewandert und macht gerade eine Motorradtour durch Europa. Auf dem Rückweg besucht er seine alte Freundin Nile, die auf Schloss Neuhoff in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Andres ist von dem alten Gemäuer beeindruckt, doch als er sein Schlafzimmer beritt, überkommt ihn eine beklemmende Kälte und er hat Atemnot. Auf einem Spaziergang durch den Schlosspark kann er wieder durchatmen, bis vor ihm - wie aus dem Nichts - ein Reiter mit Pferd auftaucht und plötzlich wieder verschwindet. Als er Nile von der unheimlichen Begegnung erzählt und sie ihm die Hintergründe der Erscheinung erklärt, will Andres sofort abreisen.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.