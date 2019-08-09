Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 09.08.2019: Der sprechende Tisch
42 Min.Folge vom 09.08.2019Ab 12
Gudrun ist 12 Jahre alt, als ihre Großmutter zum ersten Mal über Geisterbeschwörung durch „Tischerücken“ spricht. Obwohl das Mädchen wenig von Omas Spukgeschichten hält, möchte sie einmal bei der ominösen Aktion dabei sein. Gesagt, getan: Großmutter und Enkelin beginnen, den Tisch zu befragen. Gudrun will wissen, ob sie je heiraten wird und ist beeindruckt, als sie ein klares Ja zur Antwort erhält. Dann frägt sie das Möbelstück nach der Anzahl ihrer künftigen Kinder - und bekommt „1,5 Kinder“ zu hören. 15 Jahre später ist die erste Prophezeiung eingetreten: Gudrun ist verheiratet. Und auch die Auflösung um das Rätsel der zweiten Prophezeiung steht kurz bevor.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.