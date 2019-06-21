Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 21.06.2019: Das Amulett der Toten
43 Min.Folge vom 21.06.2019Ab 12
Krankenschwester Kyrilla hat Nachtschicht und kümmert sich um eine neu eingelieferte Patientin namens Anita, die in sehr schlechtem Zustand ist. Die Frau stirbt, und bevor Kyrilla die Tote in die Pathologie bringt, nimmt sie ihr ein Amulett vom Hals, das sie zeitlebens nie ablegen wollte. - Eine schlechte Entscheidung, wie sich bald darauf zeigt. Außerdem: Als eine junge Frau ihre Beziehung beendet und alleine in eine Wohnung zieht, wird ihr Leben von paranormalen Ereignissen überschattet. Und in der französischen Kleinstadt Châteaulin hat ein Mann ein unglaubliches Zusammentreffen mit seiner verstorbenen Mutter, die ihm in Gestalt eines Kindes begegnet.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.