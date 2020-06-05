Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 05.06.2020: Verflucht
43 Min.Folge vom 05.06.2020Ab 16
Seit Jasmins neuer Stiefvater Alex mit der Familie zusammenlebt, ist das siebenjährige Mädchen verstört: Sie traut dem Mann mit dem satanischen Blick nicht und macht ihn dafür verantwortlich, dass sich die Mutter von ihr abwendet. Bei einem Streit macht Alex eine obskure Handbewegung, mit der er Jasmin zu verfluchen scheint. Und tatsächlich häufen sich sonderbare Ereignisse, für die das Mädchen keine Erklärung findet - bis sie eines nachts von einer unsichtbaren Macht angegriffen wird. Jasmin ist unfähig, sich zu wehren und trägt schlimme Kratzspuren davon. Doch es soll noch schlimmer kommen.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.