Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Der Hochzeitstag

ConstantinStaffel 1Folge 1
Der Hochzeitstag

Der HochzeitstagJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 1: Der Hochzeitstag

24 Min.

Dieter will sein Dackeljubiläum groß feiern und seine Freunde zu einem Fest nach Hause einladen. Überrascht und gerührt verfolgt Lisbeth die Vorbereitungen zur Feier - in dem irrigen Glauben, Dieter hätte an ihren Hochzeitstag gedacht! Zu diesem festlichen Anlass wirft sie sich sogar noch einmal in ihr Hochzeitskleid. Mit ihrem Auftritt sorgt sie natürlich für allgemeine Verwirrung und verdirbt ihrem Mann die von langer Hand geplante Wahl zum Dackelclubpräsidenten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen