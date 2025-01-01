Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 1: Der Hochzeitstag
24 Min.
Dieter will sein Dackeljubiläum groß feiern und seine Freunde zu einem Fest nach Hause einladen. Überrascht und gerührt verfolgt Lisbeth die Vorbereitungen zur Feier - in dem irrigen Glauben, Dieter hätte an ihren Hochzeitstag gedacht! Zu diesem festlichen Anlass wirft sie sich sogar noch einmal in ihr Hochzeitskleid. Mit ihrem Auftritt sorgt sie natürlich für allgemeine Verwirrung und verdirbt ihrem Mann die von langer Hand geplante Wahl zum Dackelclubpräsidenten ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH