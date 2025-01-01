Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Staffel 1Folge 6
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 6: Das Kommando-Unternehmen

25 Min.

Dieter entdeckt eine unerlaubte Anpflanzung im Hof. Er ist überzeugt, dass die Wohngemeinschaft Marihuana angebaut hat. Er trommelt den Dackelclub zusammen, um den Dealern das Handwerk zu legen. Währenddessen planen Dieters Kinder, mit den Drogen das ganz große Geld zu machen. In der Nacht treten die wachsamen Dackelbrüder in Aktion ...

