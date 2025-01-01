Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Der Einbruch

ConstantinStaffel 1Folge 13
Folge 13: Der Einbruch

23 Min.Ab 6

Dieter fürchtet, dass die Siedlung bald von Einbrechern heimgesucht wird, doch Herr Makielski hält seine Angst für übertrieben. Um ihn von der Notwendigkeit einer Alarmanlage zu überzeugen, brechen Dieter und Herbert höchstpersönlich in Makielskis Wohnung ein. Doch leider kommt der Hausherr früher zurück als erwartet...

Constantin
