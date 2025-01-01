Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 7: Der falsche Dackel
24 Min.Ab 12
Dieters Liebling Bodo wird die große Ehre zuteil, Dackelhündin Otti von der Waldeslust - Besitzer ist Vereinsvorsitzender Karl - zu decken. Als Vergütung winkt Dieter ein Welpe. Doch statt von Bodo wird Otti von einer Promenadenmischung heimgesucht, was Karl und Dieter fast in Ohnmacht fallen lässt ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH