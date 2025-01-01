Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 3: Die Hundebescherung
24 Min.Ab 6
Krauses steht ein turbulenter Heiligabend ins Haus, denn Dieter hat sich als Weihnachtsmann für die Hundebescherung im Dackelclub verpflichtet und muss in aller Eile noch ein Präsent für einen Ehrengast herbeischaffen. Daheim schnappt er sich das erstbeste Paket - eine Garnitur Reizwäsche! Indes lässt Lisbeth die Gans verkohlen, und Dackel Bodo macht sich über das Geschenk von Herrn Makielskis Neffen Sascha - ein Meerschweinchen - her ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH