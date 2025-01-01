Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Die Goldlawine (2)

Staffel 1Folge 9
24 Min.Ab 12

Carmen schmort unter ihrem Turbobräuner mitten im Wohnzimmer, und Lisbeth genießt die neue Couchgarnitur. In der Bank lässt Dieter seiner neureichen Überheblichkeit freien Lauf. Aber aus dem erhofften Geldsegen wird schließlich doch nichts - die Polizei stellt bei Krauses Nachforschungen nach dem Betrüger Gero von Klingenberg an ...

