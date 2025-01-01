Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 4: Die Notoperation
24 Min.Ab 12
Begeistert erzählt Dieter seinen Dackelfreunden, dass Carmen nun Filmkarriere machen wird und dass einige Szenen in seiner Wohnung gedreht werden. Eine einmalige Gelegenheit, um auch den Dackel ins Fernsehen zu bringen - somit sagt sich der Dackelverein als Besuch bei den Dreharbeiten an. Kurz vor dem Auftreten der Dackelbrüder wird Dieter und Lisbeth bewusst, dass es sich bei den Filmaufnahmen vielleicht doch um etwas anderes handeln könnte, als um eine Krankenhaus-Serie ...
