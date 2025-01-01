Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 1: Traumhochzeit
24 Min.Ab 12
Nur durch Zufall findet Lisbeth in der Wäsche ein Aufgebot: Tochter Carmen will heiraten - schon am nächsten Tag. Keinem hat sie etwas davon gesagt, schlimmer noch: Keiner in der Familie kennt den Bräutigam! Noch am selben Abend stellt Carmen ihren Zukünftigen vor - ein Albtraum wird wahr ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH