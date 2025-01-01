Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Das Superweib

ConstantinStaffel 4Folge 7
Das Superweib

Das SuperweibJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 7: Das Superweib

24 Min.Ab 12

Der ganze Dackelclub gerät in Aufruhr, als ein "Kamerad" aus Sachsen zu Besuch kommt und sich als Superweib entpuppt - Dieter liegt in ihrer Gunst ganz weit vorn. Als er den Auftrag bekommt, in der leeren Villa seines Chefs den Whirlpool anzuheizen, nimmt Dieter die Dackelkameradin mit ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen