Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 4: Die Sexmaschine
24 Min.Ab 12
Bei der Bekämpfung einer Wespenplage mit dem neuen Wundermittel "Libidan" geht etwas schief: Dieter Krause bekommt den größten Teil selbst ab und hat es fortan mit einer sehr merkwürdigen Nebenwirkung zu tun. Als im Dackelclub die neue Dackelkönigin gekrönt werden soll, nimmt das Unglück seinen Lauf ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH